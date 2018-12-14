Губернатору Подмосковья показали фото заасфальтированного сугроба

Дмитров, Московская область, , 11:59 — REGNUM Фото свежего асфальта, укладываемого на снег и наледь, появилось в комментариях на странице «ВКонтакте» губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Их разместила посетительница Мари Бони.

«Модернизировать дорожные службы надо, а точнее — их руководство. Город Дмитров, улица Космонавтов. Положили асфальт в снег и мороз, клялись в соблюдении технологии, и вот, пожалуйста», — написала она.

На первой фотографии рабочие высыпали на нерасчищенный от снега и наледи участок тротуара свежий асфальт и выравнивают его при помощи инструмента. На заднем фоне — уже заасфальтированная территория. На втором снимке крупным планом изображена повреждённая поверхность асфальта.

Ей ответил пользователь под ником «Прессекретарь Адмр».

«Подрядная организация выполнила работу по асфальтированию тротуара согласно муниципальному контракту. Во время механизированной уборки произошёл съезд трактора с тротуарного полотна, в связи с этим увеличилось давление отвала и щеточного механизма на асфальтобетонное покрытие, что повлекло за собой поверхностное разрушение тротуара. Так как специализированные заводы по производству асфальтобетонный смеси прекратили производство на зимний период, подрядная организация выполнит восстановительные работы в весенне-летний период 2019 года», — сообщил он и прикрепил фото с надписью «Официальный ответ Администрации Дмитровского городского округа».

Содержит ли муниципальный контракт пункты об укладке асфальта в снег, пользователь не уточнил. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв кадры не комментировал.