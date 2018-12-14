Руководителя Riot Games отстранили от работы за сексизм и дискриминацию

Лос-Анджелес, США, , 12:08 — REGNUM Исполнительного директора Riot Games Скотта Гелба обвинили в неправомерных действиях, сексизме и дискриминации сотрудников. Руководство компании отстранило его от работы на два месяца, сообщает PCGamer.

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран сообщил, что претензии к Гелбу были подтверждены внутренним расследованием. Политика компании подразумевает неразглашение подобных случаев. Однако, в ситуации с Гелбом, компания решила сделать исключение и рассказать об этом всем сотрудникам.

Многие сотрудники Riot Games не поддержали инициативу отстранения Гелба, отмечая, что «двухмесячная неоплачиваемая отсрочка — слишком слабая мера наказания». Геймеры поддержали эти слова и вспомнили расследование игрового издания Kotaku, ранее сообщившего о том, что Гелб много лет оскорблял своих подчинённых и толкал их ради шутки.

Напомним, что ранее две сотрудницы Riot Games Мелани МакКракен и Джессика Негрон оформили классовый судебный иск против компании. Девушки обвиняли Riot Games в гендерной дискриминации и враждебной рабочей среде. Сотрудницы также отметили, что в офисе работницы постоянно становятся жертвами харассмента, а в плане карьерного роста они ограничены куда сильнее сотрудников-мужчин.

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