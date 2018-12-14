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На Ставрополье священника отстранили от службы за жесткое крещение младенца

Общество

Инцидент произошел в одном из храмов Ессентуков

На Ставрополье священника отстранили от службы за жесткое крещение младенца
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Крестик

Ставрополь, 14 декабря 2018, 11:47 — REGNUM  В Ессентуках Ставропольского края священник при проведении обряда крещения несколько раз ударил ребёнка головой о купель. Видео жесткого крещения появилось в соцсетях и в СМИ. 14 декабря на сайте Пятигорской и Черкесской епархии появилось заявление в связи с инцидентом при крещении ребенка.

«С недоумением и крайним огорчением такой способ совершения таинства был воспринят и в Пятигорской епархии. Как только стало известно о случившемся, иерей Илья был освобождён от должности священника храма Свято-Георгиевского женского монастыря, отстранён от совершения богослужений и почислен за штат Пятигорской епархии. Дело священника Ильи было передано в епархиальный Церковный суд, который провёл два заседания для тщательного изучения всех обстоятельств», — говорится в заявлении.

При этом в епархии подчеркивают, что никаких заявлений и жалоб со стороны родных девочки церковным властям не поступало.

13 декабря состоялось заседание церковного суда, который вынес решение — запретить священнику служение на срок шесть месяцев: в этот период он не может проводить службы, ему запрещено носить рясу, крест, давать благословение.

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Православие
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