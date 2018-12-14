Возраст приобретения спиртного в России может быть увеличен

Москва, , 11:47 — REGNUM В России может быть увеличен минимальный возраст для приобретения крепкого алкоголя. Об этом сообщает 14 декабря пресс-служба Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что началась подготовка соответствующего законопроекта.

«Предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции, с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски, до 21 года», — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Также в Минздраве РФ отметили, что российские граждане поддерживают меры по увеличению возраста продажи крепкого спиртного. По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), в 2018 году повышение возраста продажи алкогольной продукции поддержало 78% опрошенных граждан страны.

Добавим, на сегодняшний день требования законодательства не допускают продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев заявил, что в России за последние годы произошло обеление рынка алкогольной продукции.

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