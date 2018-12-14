Мэрия Махачкалы выдала разрешение на незаконное строительство

Махачкала, , 11:51 — REGNUM Администрация города Махачкалы незаконно выдала застройщику разрешение на строительство трехэтажного жилого дома. Объект возводится по проекту многоквартирного дома с превышением площади застройки на 40%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Ленинский районный суд города Махачкалы разрешительные документы признал недействительным и обязал застройщика снесли самовольную постройку.

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Напомним, за незаконное распределение земельных участков в середине октября к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима был приговорён экс-мэр города Махачкалы Муса Мусаев.

Следствием и судом было установлено, что в 2016 — 2017 годах бывший градоначальник незаконно раздал трем физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков в черте города Махачкалы общей площадью более 18 кв. м. Нанесённый бюджету муниципалитета ущерб был оценён на сумму более 48 млн рублей.