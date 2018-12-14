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Пермяки просят Путина спасти от наступления железной дороги

Общество

Население трёх сёл, через которые запланировано строительство железнодорожной ветки, просит президента вмешаться в ситуацию и повлиять на решение РЖД и чиновников, чтобы железную дорогу не строили близко к жилым домам

Пермь, 14 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  В Пермском крае жители трёх сёл Хохловского поселения (Тупица, Заозерье и Глушата) записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Пермяки просят главу государства вмешаться в сложившуюся ситуацию по строительству Северного железнодорожного обхода Перми, который планируется прокладывать через населённые пункты рядом с жилыми домами. Люди просят перенести дорогу на максимально возможное расстояние от поселков, сообщает «Накануне.ru».

Стоит отметить, что перенос дороги связан с реализацией амбициозного проекта реновации набережной Камы в Перми. В городе планируют ликвидировать железную дорогу, которая делит муниципалитет на две части, а рельсы использовать для запуска трамвая, сузив колею. Грузовые железнодорожные перевозки решено вывести за город, построив новую железнодорожную ветку — Северный обход Перми.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект вызвал неоднозначную оценку населения. Противники амбициозного проекта подвергли действия губернатора и его подчинённых резкой критике. Ранее в интернете появились видеообращения к высшему руководству страны в связи с закрытием железнодорожной ветки в Перми и ликвидацией электричек горнозаводского направления. По этой же причине прошли акции протеста.

В интернете создана петиция, где народ выступил против строительства железной дороги через пригородные населённые пункты. И вот теперь появилось новое видеообращение. Жители сёл подчёркивают, что хотят жить в экологически чистом месте, вдали от железной дороги, тогда как в планах строительство в 100 метрах от жилого сектора. Дорога предназначена для вывоза промышленных грузов, но жители считают, что проектом интересы предприятий ставятся выше интересов населения.

Примечательно, что ранее минтранс края заявлял о том, что вариант железнодорожного пути не утверждён и маршрут будет прокладываться с учётом мнения граждан. Однако жители публикуют фото разметки для будущего створа обхода, следы работы геодезистов обнаружены в лесу за Гайвой.

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