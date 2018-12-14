На Урале под суд отдана экс-глава управления ПФР

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:14 — REGNUM В Челябинской области под суд отдана бывшая руководитель управления Пенсионного фонда России по Магнитогорску. Её обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Следствие считает, что в период с января 2016 года по июнь 2018-го женщина освобождала уборщика служебных помещений от трудовых обязанностей, а вместо этого использовала её для ухода и присмотра за своей внучкой. При этом услуги вознаграждались за счёт бюджета.

А в 2017 году, как считают следователи, женщина получила взятку в размере 61 420 рублей. Взамен она передала сотруднику одного из банков ведомственные документы, в которых были персональные данные граждан. Эти сведения позднее использовались банком.

Сейчас женщина находится под домашним арестом. Свою вину она признала и заключила со следствием досудебное соглашение. Её дело рассмотрит Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска.