Дипломатическая академия МИДа займётся профориентацией школьников Якутии

Якутск, , 11:02 — REGNUM Правительство Якутии будет сотрудничать с образовательным учреждением высшего образования «Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации» в совместных проектах, направленных на поддержку культурных традиций, сохранения исторического наследия и развития гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Закрепляющий такое сотрудничество документ был подписан 143 декабря в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по внешним связям и делам народов республики.

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Со стороны правительства региона соглашение подписал премьер-министр Якутии Владимир Солодов, со стороны дипломатической академии — ректор Евгений Бажанов. В документе прописано сотрудничество в целях развития совместных программ и проведения мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию школьников и студенческой молодёжи в сфере международных отношений и дипломатии.

Также достигнута договорённость о содействии деятельности клубов юных дипломатов, действующих и создаваемых в Якутии — представители дипакадемии будут участвовать в их тематических мероприятиях, а также в международных программах «Дети — послы мира!».

Будет продолжаться сотрудничество по линии республиканского конкурса среди учащихся «Будущий дипломат», который ежегодно дарит возможность школьникам из Якутии выиграть обучение в Дипломатической академии по программе бакалавриата.

Как сообщало ИА REGNUM, дни Дальнего Востока стартовали в Москве 3 декабря. На Тверской площади открылись сразу несколько павильонов, один из них посвящён туризму. Центральным событием Дней Дальнего Востока станет молодежный фестиваль, который пройдет в «Экспоцентре» с 13 по 15 декабря. В рамках фестиваля будет представлена образовательная программа, а также интересная экспозиция.