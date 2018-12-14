Tumblr вернулся в AppStore после блокировки из-за детской порнографии

Нью-Йорк, США, , 11:09 — REGNUM Служба микроблогов Tumblr вновь стала доступна для загрузки в App Store спустя почти месяц после блокировки. Теперь приложение имеет возрастную отметку «17+», сообщает TechCrunch.

В истории обновлений приложения отмечено, что «это обновление также включает изменения в Правилах сообщества Tumblr, которые запрещают отображение в Tumblr определенных видов содержимого». Речь идёт о контенте для взрослых.

Напомним, Tumblr исчез из AppStore в середине ноября. Изначально ни Tumblr, ни Apple публично не раскрывали подробности произошедшего. Вскоре выяснилось, что причиной блокировки стало наличие детской порнографии. После этого компания сообщила о введении полного запрета на контент 18+, начиная с 17 декабря.

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