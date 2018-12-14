Экопарк за три миллиарда рублей появится под Воронежем

Воронеж, , 10:41 — REGNUM В Воронежской области к 2025 году планируется создать туристско-рекреационный кластер «Донэкопарк — эволюция отдыха», объем предполагаемых инвестиций — более трех миллиардов рублей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, проект его руководитель Александр Евфровицкий представил 13 декабря губернатору Александру Гусеву.

Как отмечалось, проект туристско-рекреационного кластера «Донэкопарк — эволюция отдыха» предполагает использование геологических, биологических и культурно-исторических особенностей территорий Придонья с научно-просветительскими целями. При формировании кластера, по словам руководителя проекта, будет учтен мировой опыт создания национальных парков.

Результатом должно стать увеличение числа туристов, приезжающих в регион по однодневным и многодневным программам, до 500 тыс. в год, на территории области появится 210 площадок по оказанию туристических услуг. Приступить к реализации проекта планируется уже в 2019 году, а в к 2025 году кластер уже должен заработать. Предполагаемый объем инвестиций оценивается в 3,166 млрд руб. Глава Воронежской области проект поддержал, указав на необходимость разработки соответствующего бизнес-плана, а также наличия достаточного объема финансовых средств у инвестора для реализации проекта.