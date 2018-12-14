Российская киберспортивная команда изменит состав

Москва, , 11:44 — REGNUM Российская команда киберспортивного проекта Virtus.pro по дисциплине CS: GO временно перестанет выступать в текущем составе. Руководство проекта хочет уделить больше внимания молодым игрокам, сообщается на официальном сайте Virtus.pro

«После мейджора мы вместе с игроками крайне оптимистично смотрели на перспективы этого состава. К сожалению, эти ожидания не оправдались. Наша долгосрочная стратегия — выстроить боеспособную команду вокруг молодых игроков, именно ей мы и будем руководствоваться при принятии решений. Я прошу болельщиков набраться терпения», — сообщил Роман Дворянкин, генеральный менеджер проекта.

Причиной возможной смены состава стали неудовлетворительные результаты команды. Она вылетела с осеннего турнира в Лондоне, заняла пятое место на BLAST Pro Series: Istanbul 2018, не сумела выйти из квалификации в основной этап EPICENTER 2018 и не прошла отбор в следующий сезон ESL Pro League.

Напомним, что Virtus.pro — это один из крупнейших киберспортивных проектов в России и странах СНГ. Virtus.pro существует с 2003 года (как команда по Counter Strike), и за годы существования проект пополнился коллективами по самым популярным киберспортивным дисциплинам. На 2018 год из 16 команд в составе проекта остались только пять: по дисциплинам CS: GO, Paladins, Artifact, Dota 2 и Fortnite. Virtus.pro —многократные чемпионы мировых турниров, лишь за 2018 год ставшие победителями соревнований в Великобритании, Румынии, Польше, Малайзии и ряда турниров, прошедших в онлайн-формате.

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