«Угрозы нет», но из затопленной больницы Перми эвакуировали всех пациентов

Пермь, , 10:51 — REGNUM В Перми из больницы, где утром 13 декабря случился потоп из-за аварии на водопроводе, эвакуировали всех пациентов. При этом и в минздраве, и в правительстве, и в ГУ МЧС заявили об отсутствии угрозы обрушения здания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства здравоохранения, вечером 13 декабря детская больница Перми опустела. В 18:00 местного времени (16:00 мск) закончился перевод пациентов в другие медучреждения города. На амбулаторное лечение выписано 111 пациентов, 35 человек оперативно переведены в другие медучреждения города Перми.

Напомним, что утром 13 декабря больница испытала наводнение из-за коммунальной аварии. При откачке воды обнаружили трещину в стене первого этажа.

«Стена не является несущей, угрозы обрушения здания нет. По оценке экспертной комиссии здание пригодно к дальнейшей эксплуатации», — завили в минздраве региона.

«Установлено, угрозы обрушения и разрушения конструкций здания нет. Экстренной эвакуации пациентов не требуется», — повторили и в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Однако чиновники и медики, видимо, решили подстраховаться и всё же провели эвакуацию пациентов.

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