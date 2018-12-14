В кабинете главы одного из районов Дагестана проходят обыски

Махачкала, , 10:35 — REGNUM В рабочем кабинете главы Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева проходят обыски, сообщают в социальных сетях местные жители.

По неподтвержденным данным, обыски связаны с расследованием хищения бюджетных средств в размере 9,5 млн рублей, которые были направлены на капитальный ремонт одной из общеобразовательных школ села Бабаюрт. Правоохранительные органы республики никаких официальных комментариев пока не дают, передаёт 14 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Эльдар Карагишиев был избран главой Бабаюртовского района Дагестана три года назад — в декабре 2015 года. С 2000 по 2009 годы он работал в органах прокуратуры муниципалитета, в том числе и исполнял обязанности прокурора района. Имеет звание подполковника, советника юстиции.