Астана, , 10:30 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил государственные премии деятелям культуры и искусства, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Премию в области культуры и искусства получили поэты Тыныштыкбек Абдикакимов, Акуштап Бактыгереева и Утеген Оралбаев.

Премию также получили режиссер, продюсер, автор сценария и актеры фильма «Дорога к матери». За оперу «Абай» были награждены постановщик группы, исполнители и участники коллектива государственного театра «Астана Опера».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о награждении знаком особого отличия — золотой звездой ордена «Отан» (отечество) — трех граждан республики.

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