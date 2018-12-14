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Назарбаев вручил государственные премии деятелям культуры и искусства

Общество

Государственной премией были отмечены создатели фильма «Дорога к матери»

Назарбаев вручил государственные премии деятелям культуры и искусства
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 14 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил государственные премии деятелям культуры и искусства, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Премию в области культуры и искусства получили поэты Тыныштыкбек Абдикакимов, Акуштап Бактыгереева и Утеген Оралбаев.

Премию также получили режиссер, продюсер, автор сценария и актеры фильма «Дорога к матери». За оперу «Абай» были награждены постановщик группы, исполнители и участники коллектива государственного театра «Астана Опера».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о награждении знаком особого отличия — золотой звездой ордена «Отан» (отечество) — трех граждан республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев наградил трех жителей Казахстана золотой звездой ордена «Отан»

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