Медицину пожилого возраста создадут в России

Москва, , 10:23 — REGNUM Забота о здоровье и увеличении продолжительность жизни людей после 60 лет — первоочередная задача Минздрава России. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, сообщает «Медвестник».

Для реализации этой задачи будут предприняты меры по сохранению активного долголетия. В частности, будет развиваться гериатрическая служба, в регионах России появятся гериатрические центры. По словам замминистра, в России будет создана медицина пожилого возраста.

«Задача — 70% пожилых людей к 2024 году должны быть полностью обследованы, а 90% — находиться на диспансерном учете. Это не легко сделать, но задача поставлена», — отметила Яковлева.

По ее мнению, нужна информационная система, которая видит каждого гражданина. Нужна подворовая работа, вместе с социальными службами, волонтерами, общественными организациями.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), а также обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции.

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