Названа сумма компенсации пострадавшим в результате теракта в Берлине

Берлин, , 10:25 — REGNUM За два года материальная компенсация пострадавшим в результате теракта в Берлине 19 декабря 2016 года составила €3,8 млн, передает канал n-tv.

Деньги были выплачены получившим ранения и родственникам погибших. В будущем сумма увеличится, поскольку речь идет не только о разовых выплатах, но также о пожизненных ежемесячных пенсиях.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря 2016 года грузовик выехал на площадь Брайтшайтплатц, где располагалась рождественская ярмарка. За рулем находился выходец из Туниса Анис Амри, который позже был убит в перестрелке с полицией в Италии. Под колесами фуры погибли 11 человек, 56 получили ранения.