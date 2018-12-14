«Тина КанДизлайки»: телеведущая запустила собственное YouTube-шоу

Москва, , 10:36 — REGNUM Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки запустила шоу на YouTube «Канделайки». В дебютном выпуске ведущая пытается разрушить «стереотипы о себе» и отвечает на вопросы о своей жизни. Однако зрители в основном негативно приняли новый ролик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Канделаки рассуждает о завистниках, мужчинах, карьере и феминистках. Героями ролика стали Андрей Малахов, Александр Кержаков, видеоблогер Wylsacom и прохожие на улице, которые отвечают на вопросы о телеведущей.

Канделаки отмечает, что обычно никого не оставляет равнодушным: её или ненавидят, или «клянутся в вечной любви». В пример она привела конфликт с Василием Уткиным, который утверждает, что телеведущая хочет казаться той, кем на самом деле не является, в частности — быть похожей на актрису Сальму Хайек. Это заявление Канделаки прокомментировала так:

«Да, хочу, размером груди. Пока не получилось за 43 года. Глядишь, может быть, в будущем как-то получится».

Телеведущая также прокомментировала такие популярные высказывания о её образе жизни, как то, что она скрывает свою женственность, потому что боится быть нежной; всегда занимает ту сторону конфликта, которая может принести ей дивиденды; занимается спортом только ради Instagram и другие популярные высказывания.

Отдельная часть ролика посвящена вопросам обычным прохожим. Они высказали своё мнение по поводу работы Канделаки на «Матч ТВ», приходе на YouTube и блоге в Instagram, а также о том, может ли телеведущая баллотироваться на пост президента РФ.

Сейчас количество дизлайков на видео превышает число отметок «Мне нравится» (на момент написания материала 1,1 тысячи положительных откликов против 1,4 тысячи отрицательных). Многие зрители считают, что ролик получился «ни о чем» и советуют Тине Канделаки вернуться обратно не телевидение.

«Тина Кандизлайки — так правдоподобней будет», — пишет Bolt.

«Что Тина Канделаки делает со стереотипами? Дует на них, как ветер на флаги? Развеивает или развивает?﻿» — спрашивает Ольга С.

«Формат очень странный, информативность целого выпуска поместится в один пост в Instagram. Но это немного не та платформа», — считает Saddance.

«Просто дико кайфую от тона, харизмы и прямолинейности Тины, но выпуск, как по мне, очень слабый, неуверенный и фальшивый», — отмечает Nomosfox.

Продюсером нового шоу выступил Илья Овчаренко, ответственный за YouTube-канал Леонида Парфенова «Парфенон». В качестве музыки для заставки использовали композицию Gucci Kandelaki Егора Ракитина, более известного под псевдонимом Big Baby Tape. Между тем музыкальным сопровождением зрители тоже остались недовольны.

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