США теряют студентов-иностранцев, а с ними и хороших работников – WP

Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Все меньше иностранных студентов едут учиться в США, не в последнюю очередь из-за политического курса нынешней администрации. Такое развитие событий имеет далекоидущие негативные последствия не только для образовательного сектора страны, но и для ее экономики, пишет Кэтрин Рампелл в статье для американского издания The Washington Post.

Автор отмечает, что на протяжении десятилетий системе высшего образования США «завидовал» весь мир. Страна могла «продавать» больше образовательных услуг другим государствам, чем «покупала» у них: почти в три раза больше иностранных студентов получали образование в США, чем американских — за рубежом. Если говорить экономическим языком, получается, что в этой области у США огромный торговый профицит, который в 2017 году составлял $34 млрд. Эта цифра сопоставима с объемами экспорта соевых бобов, угля и природного газа, вместе взятых.

Тем не менее в последнее время эта ситуация начинает меняться. В частности, за 2017−2018 годы число иностранных студентов, приезжающих учиться в США, сократилось на 6,6%, и сокращение это продолжается второй год. В качестве причин такого развития событий называют сокращение финансирования обучения в США своих граждан со стороны правительств таких стран, как Саудовская Аравия и Бразилия, а также развитие собственной образовательной системы, что можно наблюдать в случае с Китаем, чьи студенты раньше составляли треть всех иностранных учащихся в США. Но есть и другие причины, сопряженные с современными американскими культурой и политикой.

«Они видят заголовки газет и думают, что их в США больше не хотят видеть», — подчеркнул Лоуренс Щованец, президент Техасского технологического университета, число иностранных студентов которого сократилось на 2%.

Самой же часто называемой причиной являются проблемы с получением визы. Осенью 2018 года 83% опрошенных студентов указали на эту проблему, тогда как двумя годами ранее с ней сталкивалось лишь 34% учащихся. Основные трудности начались с введением президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в страну для студентов из ряда стран, в которых проживает большинство последователей ислама. Но с его отменой они не исчезли.

«У нас были студенты, которые самостоятельно связывались с нами с желанием приехать, но потеряли такую возможность в процессе», — заявила Марико Силвер, глава Беннингтонского колледжа.

Эти студенты не только «обогащают студенческие городки» в культурном плане, но и тратят значительные средства, платя за учебу, поездки, книги, питание и проживание. От этих учащихся зависит большое число рабочих мест. Только в 2017 году в американских колледжах и университетах работало 3 млн человек, что намного больше, чем в сельском, лесном, рыболовном и охотничьем хозяйствах. И вопреки устоявшемуся убеждению, что иностранные учащиеся отбирают учебные места у американских студентов, именно благодаря им многие граждане США и могут получить свой диплом.

Кроме того, иностранные студенты приезжают в США на учебу еще и потому, что после нее они надеются остаться на работу в стране. И образование они получают в таких областях, которых американские студенты избегают. Так, большинство учащихся программированию и инженерии на сегодняшний день — это иностранные студенты. Тем не менее этот поток таланта, возможно, пересыхает. Иностранцы сталкиваются со все большим числом проблем с визами, не только когда подают заявление на учебу, но и когда едут в США работать. Но когда одна страна теряет, другая может найти. Так, хотя США по-прежнему являются центром иностранного образования, Австралия и Канада все активнее начинают привлекать студентов из-за рубежа.

Напомним, 28 января 2017 года Трамп подписал указ об ужесточении отбора мигрантов при въезде в страну. Трамп также приостановил выдачу американских виз для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, в том числе для владельцев грин-карт.

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