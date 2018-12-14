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Тутаевским чиновникам внесено представление за применение детского труда

Общество

Факт работы несовершеннолетнего на объекте губернаторской программы «Решаем вместе!» подтвердился

Тутаевским чиновникам внесено представление за применение детского труда
Иллюстрация: Владимир Коломенский
Укладка плитки в Тутаеве

Тутаев, Ярославская область, 14 декабря 2018, 09:57 — REGNUM  В Ярославской области прокуратура завершила проверку по сообщениям об использовании детского труда при реконструкции площади Ленина в Тутаеве. Заказчику работ — администрации Тутаевского района — внесено представление.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сети появились фотографии и видео, как дети подносят тротуарную плитку рабочим, причем берут по 3−4 плитки одновременно. Как рассказал заместитель председателя совета ТОС «Левобережье» Владимир Коломенский, детей нанимали по 200 рублей за тричаса работ.

По закону работать дети могут только с 14 лет, при этом для детей от 14 до 18 лет существует ряд ограничений. Между тем уголовной ответственности за использование детского труда в России не предусмотрено, виновных может ждать только административное наказание.

«Проведенной проверкой подтвержден факт привлечения несовершеннолетнего к работам по благоустройству площади Ленина в Тутаеве. Речь идет только об одном подростке, по остальным установить причастность не удалось. В адрес заказчика — администрации Тутаевского района — внесено представление», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Ярославской области Дмитрий Дьячков.

Напомним, проверка продолжалась почти полтора месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: «Решаем вместе!»: ярославские общественники просят возбудить уголовное дело

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