Оренбуржье увеличило финансирование на приобретение жилья для детей-сирот

Оренбург, , 09:56 — REGNUM В Оренбургской области благодаря увеличению объёма финансирования станет больше детей-сирот, получивших собственное жильё. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона, в 2018 году на приобретение квартир для такой категории, как бывшие воспитанники детдомов, в бюджетах заложено 579,9 млн рублей, в том числе 476,6 млн рублей из областной казны.

В министерстве обратили внимание на то, что Оренбуржье входит в ПФО в число регионов-лидеров по объему средств, выделяемых на обеспечение жильем детей-сирот.

Средства, выделенные в 2018 году, позволят обеспечить жильем 548 человек. Стоит отметить, в 2017 году жильё предоставили 495 сиротам.

На сегодняшний день освоено почти 80% средств. Закуплено 394 квартиры. До конца года планируется приобрести еще 154 жилых помещения.

По данным ведомства, более половины квартир приобретается в новостройках. Это современное благоустроенное жилье, которое отвечает не только требованиям законодательства, но и ожиданиям новосёлов.

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Между тем стоит отметить, что в Оренбурге относительно строительства и качества домов, построенных для льготников, периодически возникают скандалы. В августе 2017 года прокуратура заявила о ненадлежащем качестве 16 новостроек. В начале декабря 2018 года в связи с ситуацией вокруг домов по ул. Тобольской в Оренбурге в пресс-службе губернатора сообщили о том, что областное правительство держит на контроле качество домов, построенных по программе переселения. С этой целью в регионе была создана специальная комиссия, контролирующая качество жилья.

Напомним, в домах, возведенных на ул. Тобольской в 2016 году, появились серьёзные трещины, на стенах — плесень. Жители опасаются возможного обрушения.

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