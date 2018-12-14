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Назарбаев поздравил жителей Казахстана с Днем независимости

Общество

День независимости в Казахстане отмечают 16 и 17 декабря

Назарбаев поздравил жителей Казахстана с Днем независимости
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 14 декабря 2018, 09:58 — REGNUM  В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил всех жителей республики с Днем независимости, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Глава государства сказал, что за годы независимости удалось добиться успеха по многим направлениям жизни страны.

«Создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30 самых развитых стран мира. Эти свершения стали возможны благодаря усилиям, созидательной энергии всех казахстанцев», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря с Днем независимости Казахстан поздравил президент США Дональд Трамп. Поздравление передала первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поздравил Казахстан с наступающим Днем независимости

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Политическая жизнь Казахстана
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