Назарбаев поздравил жителей Казахстана с Днем независимости

Астана, , 09:58 — REGNUM В ходе торжественной церемонии вручения государственных наград президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил всех жителей республики с Днем независимости, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

Глава государства сказал, что за годы независимости удалось добиться успеха по многим направлениям жизни страны.

«Создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30 самых развитых стран мира. Эти свершения стали возможны благодаря усилиям, созидательной энергии всех казахстанцев», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря с Днем независимости Казахстан поздравил президент США Дональд Трамп. Поздравление передала первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

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