В Кении мужчина женился на двух девушках одновременно

Каджиадо , Кения, , 09:38 — REGNUM Том Мако, молодой человек 27 лет из племени масаи, женился сразу на двух девушках, отпраздновав свою свадьбу 13 декабря в графстве Каджиадо. Эта свадьба шокировала его родственников, сообщает BBC Swahili.

В семье Мако принято многоженство, однако свадьба с двумя женщинами одновременно — неслыханный случай даже для масаев. Существует большое количество мужчин, у которых несколько жен, но никто из них не женился на двух женщинах в одно время.

Обе девушки — Элизабет Силамои и Джойс Тикойян — студентки университета Kenya Assemblies of God в городе Китенгела, который расположен недалеко от района Кисаджу, где живет Том Мако.

Свадьба была проведена в соответствии с обычаями масаев — жених выплатил приданое в виде стада коров за обеих невест, и, хотя молодожены были одеты в европейскую одежду, они дополнили ее традиционными украшениями племени масаи.

Том Мако объяснил свое решение жениться сразу на обеих тем, что они обе любили его, и он не хотел никого из них разочаровывать.

«Я хочу сказать всем мужчинам, которые, женясь на одной женщине, притворяются, что могут любить только одну, а позже находят вторую на стороне, что я верен моим обеим женам, и мне не нужно будет искать никого на стороне, мне будет достаточно моих жен», — заявил Том Мако.

Девушки подтвердили, что их союз взаимный, и они все вместе предварительно обсудили будущую свадьбу, и никто не против такого брака.

Родители жениха, Бусабус и Синтийо Мако, сначала не поверили, что свадьба будет проходить в один день и одновременно с двумя невестами.

«За все 90 лет моей жизни я ни разу не видел подобного. Обычно, если мужчина хочет вторую жену, он ждет год-два и только потом устраивает вторую свадьбу», — сказал Бусабус, отец жениха.

После свадьбы трое молодоженов продолжили жить своей обычной жизнью.