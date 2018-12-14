Начальник Свердловской железной дороги может попасть в СИЗО

Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM Меру пресечения для задержанного начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова будет избирать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Ura.ru, следователи настаивают на аресте железнодорожника. Материалы в суд пока не поступили, но судья уже назначен. Меру пресечения задержанному изберёт Андрей Шашкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов был задержан 13 декабря. Его подозревают в получении взятки. Обвинение пока не предъявлено.

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