В Австрии разгуливают сотни потенциальных террористов — Kronen Zeitung

Вена, , 09:26 — REGNUM Исламистская угроза в Европе все время возрастает. На данный момент в Австрии официально насчитывается 320 потенциальных террористов, но в действительности их может быть намного больше, пишет газета Kronen Zeitung 14 декабря со ссылкой на источник в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом.

К концу 2018 года спецслужба Австрии насчитала 320 опасных лиц, в то время как год назад их число составляло 297. Однако на самом деле их может быть «все 600», говорит источник.

При этом постоянное наблюдение установлено только за самыми «опасными» выходцами из Чечни, новообращенными в радикальный ислам и джихадистами, возвращающимися домой из мест боевых действий.

Местоположение 155 потенциальных террористов установлено, где находятся остальные — неизвестно.

Издание задается вопросом: почему уже известные полиции и имеющие судимость преступники смогли совершить теракты во Франции? Наверное, ответ кроется в том, что на 300 исламистов в Австрии почти такое количество сотрудников ведомства по борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство США в Австрии объявило столицу страны Вену потенциально опасным городом, который может стать мишенью террористов в период рождественских праздников. Власти США рекомендовали соотечественникам избегать многолюдных, популярных у туристов мест.

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