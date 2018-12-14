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«Яндекс» будет обучать школьников из Дагестана программированию

Общество

В двух городах республики запустят площадки проекта «Яндекс.Лицей»

Махачкала, 14 декабря 2018, 09:09 — REGNUM  Образовательный проект «Яндекс. Лицей» будет запущен в Дагестане в 2019 году. Планируется открыть минимум две площадки в городах Махачкала и Дербент. Кроме того, будут открыты и дистанционные группы для детей из удаленных районов республики. Об этом 13 декабря на встрече с председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым рассказала руководитель проекта Марина Сусунова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Премьер-министр республики со своей стороны выразил удовлетворенность тем, что подобные новшества внедряются в Дагестане, и от лица правительства пообещал оказать всю необходимую помощь при реализации проекта.

Напомним, «Яндекс.Лицей» — это широкомасштабный образовательный проект, в рамках которого школьники обучаются основам программирования и информационных технологий. По итогам двухгодичного бесплатного обучения ребята получают рабочую специальность.

Проект стартовал в 2016 году, и первый набор учащихся состоялся в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Сегодня он работает в 58 городах России и Казахстана.

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