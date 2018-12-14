Беглый китайский преступник возвращен из Новой Зеландии по линии Интепола

Пекин, , 09:03 — REGNUM Еще один сбежавший за рубеж преступник вернулся в Китай 14 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Бывший высокопоставленный чиновник из Китайской ассоциации автомобильных производителей и Комитета автомобильной промышленности при Совете по продвижению международной торговли КНР Цзян Лэй, обвиняемый в коррупции и присвоении денежных средств, был возвращен на родину, сообщили китайские власти.

Цзян бежал в Новую Зеландию еще в апреле 2007 года. Прокуратура Пекина инициировала расследование против него в мае 2007 года, а затем выпустила ордер на арест в июне того же года. Кроме того, Цзян был помещен в списки Интерпола с уведомлением с красным углом, что означает необходимость его экстрадиции на родину в случае поимки.

Таким образом, Цзян Лэй стал уже 55-м беглым преступником из списка 100 самых разыскиваемых, возвращенных в Китай по линии сотрудничества с Интерполом. Правоохранительные органы Новой Зеландии передали все необходимые материалы китайской стороне по делу Цзяна.

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