В Дагестане заключен под стражу подозреваемый в убийстве росгвардейца

Махачкала, , 09:07 — REGNUM В Дагестане на 10 дней заключили под стражу чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Мера пресечения будет продлена на два месяца, если до 20 декабря 2018 года ему предъявят обвинение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, в столице Дагестане, возле одного из клубов-ресторанов города в ночь с 17 на 18 ноября был застрелен лейтенант Росгвардии Мурад Рамазанов. В пресс-службе регионального управления сообщали, что молодой человек решил пресечь групповой конфликт, вспыхнувший между находившимися у входа в заведение людьми. В ходе конфликта один из его участник воспользовался огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Рамазанов получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову, от которых скончался на месте.

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По факту убийства и незаконного оборота оружия было возбуждено уголовное дело. Заключённый под стражу Шахбан Мачиев в ту ночь также получил огнестрельное ранение и в тяжёлом состоянии был госпитализирован. По неофициальной информации, ранил его убитый сотрудник Росгвардии, перед смертью успевший выстрелить в него в ответ. Когда состояние подозреваемого улучшилось, он был задержан.

20 ноября другой подозреваемый в убийстве лейтенанта — 29-летний житель села Балахани Унцукульского района Дагестана Хаскил Якубов был объявлен в федеральный розыск.

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