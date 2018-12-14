В Одессе суд приговорил активиста «Антимайдана» к пяти годам тюрьмы

Одесса, Украина, , 08:51 — REGNUM Одесский суд заочно приговорил к пяти годам активиста «Антимайдана» в Одессе Дениса Яцюка, который якобы принимал участие в противостоянии «пророссийских сил» и бандеровцев 2 мая 2014 года, сообщает 14 декабря «112 Украина».

По версии суда, Яцюк не сопротивлялся вместе с другими русофобски настроенным бандеровцам, а «провоцировал отделение юго-восточных регионов от Украины».

Суд также считает, что Яцюк является одним из лидеров организации «Одесская дружина — Антимайдан». В результате суд обвинил активиста в «посягательстве на целостность Украины» и приговорил заочно к пяти годам лишения свободы.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года украинские националисты сожгли в Доме профсоюзов как минимум 48 человек во время нападения на пророссийских активистов. Власти Украины не признают ответственность националистов и обвиняет во всем активистов «Антимайдана».