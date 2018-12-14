Успокоили: минприроды заявило, что вода в Иртыше и Оми нормальная

Омск, , 08:43 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проинформировало жителей региона о том, что вода в реках Иртыш и Омь соответствует нормам.

«По результатам отбора проб и мониторинга качества воды в реках Иртыш и Омь превышения концентрации вредных веществ не зафиксированы», — сообщили ИА REGNUM в минприроды.

Между тем омичи недоумевают, почему Иртыш и Омь до сих пор не покрылись льдом. На обеих реках образовались полыньи, которые не затягиваются даже в морозы. Как передаёт «Омск-информ», местные экологи связывают это с выбросами загрязняющих веществ. Однако власти ссылаются на сугубо природные факторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Омске разразился скандал, связанный с рекой Иртыш. Горожан напугала огромная незамерзающая полынья в центре города у моста. Они предположили, что река не замерзает из-за сильных загрязняющих веществ. Однако в минприроды заявили, что полынья на Иртыше — явление не новое и обычное: полыньи часто бывают у мостов.

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