Москвичи сделают новогодние подарки для благотворительных фондов

Москва, , 08:02 — REGNUM Сегодня, 14 декабря, в Москве стартует акция «Добрый Новый год». Всех желающих приглашают присоединиться к акции и сделать новогодние подарки для благотворительных фондов, сообщается на портале мэра Москвы.

Мастер-классы пройдут в культурных центрах во всех округах столицы до 23 декабря. Москвичей научат расписывать ёлочные игрушки, вышивать и мастерить сувениры из ткани и шерсти, делать эксклюзивные новогодние открытки и др.

Помогать участникам акции будут и известные певцы, музыканты, артисты театра и кино. Участие в акции бесплатное, необходимое оборудование и материалы предоставят.

В ходе акции «Добрый Новый год» планируется провести более 100 мастер-классов и сделать более 2 тыс. подарков. 24 декабря подарки, сделанные руками жителей Москвы, отправят в благотворительные фонды.

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Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор в преддверии Нового года распространил рекомендации для граждан по безопасному совершению покупок в интернет-магазинах, рекомендовав обратить внимание на некоторые признаки потенциально опасных онлайн-покупок.

Подробнее: Роспотребнадзор дал советы по безопасным новогодним интернет-покупкам