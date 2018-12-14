Учёные Египта ознакомились с ядерными технологиями на Белоярской АЭС

Заречный, Свердловская область, , 07:48 — REGNUM Делегация университета Танта (Египет) во главе с президентом учебного заведения Магди Абдель Рауф Сабаа посетила Белоярскую АЭС с целью ознакомления с передовыми технологиями ядерной энергетики и подготовкой специалистов в атомной энергетике, сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

"Здесь нам показали тренажёр блочного щита управления энергоблока БН-600, рассказали о прогрессивных тенденциях развития атомной энергетики. Мы увидели, что в России работают опытные и квалифицированные специалисты», — сообщил Магди Абдель Рауф Сабаа.

Отмечается, что египетский вуз планирует создать у себя центр инженерной подготовки специалистов для атомной отрасли. Подготовка квалифицированных кадров для атомной энергетики в ближайшие годы имеет особое значение в связи с предстоящим строительством первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Согласно подписанному между Египтом и Россией межправительственному соглашению, Госкорпорация «Росатом» построит в арабской республике четыре энергоблока ВВЭР мощностью по 1200 МВт каждый. Чтобы изучить опыт подготовки атомщиков, ведущие профессора Танты приехали на кафедру атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского федерального университета. Итогом визита стал подписанный между вузами меморандум о взаимопонимании.

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