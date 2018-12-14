«Использовал по неосведомленности»: десантник ВСУ о шевроне СС на форме

Киев, , 07:42 — REGNUM Десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ), сфотографировавшийся с эмблемой СС на форме, объяснил это своей «неосведомленностью». Заявление военнослужащего привело командование десантно-штурмовыми войсками ВСУ на своей странице в Facebook.

«Хочу подчеркнуть, что я использовал его (нацистский символ) по неосведомлённости, думая, что это пиратский флаг», — говорится в заявлении.

Военнослужащий принес свои извинения и признал «ошибку», заявив, что «готов понести за это ответственность».

Читайте также: Антибольшевистский блок: фашистские корни современной Украины

Напомним, 6 декабря на официальном сайте президента Украина Петра Порошенко была опубликована фотография, на которой у одного из житомирских десантников, перед которыми выступал Порошенко, видна нашивка немецкой третьей танковой дивизии СС «Тотенкопф» (Мёртвая голова).

Добавим, что на Украине открыто героизируют дивизию СС «Галичина», которая была сформирована из членов террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Дивизия СС «Галичина» стала примером мужества для киевских школьников

Читайте ранее в этом сюжете: Житомирские десантники носят шевроны дивизии СС