Выставка ремесленников в Таразе собрала более 80 мастеров

Тараз, Казахстан, , 07:32 — REGNUM В выставке мастеров-ремесленников «Мастера древнего Тараза», которая проходит в рамках туристского форума Ancient Taraz-2018, приняли участие более 80 мастеров, сообщает 14 декабря агентство «Казинформ».

В мероприятии приняли участие 20 мастеров, прибывших из России и стран Туркестана, 20 ремесленников из 10 регионов Казахстана и 40 местных мастеров.

На выставке представлены изделия из керамики, текстиля, образцы ювелирного искусства, шелководства и другая продукция различных видов ремесленничества.

Напомним, 13 декабря в Таразе открылся международный туристский форум Ancient Taraz-2018. Форум продлится до 14 декабря, а выставка ремесленников — до 15 декабря.

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