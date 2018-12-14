Глава МВД Франции подтвердил гибель подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

Страсбург, Франция, , 07:26 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что полицейские ликвидировали именно подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летнего Шерифа Шеката, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Отмечается, что полицейские увидели подозрительного мужчину и попросили его остановиться, в ответ он открыл огонь. В результате перестрелки мужчина был ликвидирован. Кастанер уведомил об успешной операции президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа.

Жители города встретили полицейских, ликвидировавших стрелка, аплодисментами.

https://twitter.com/20minutesstras/status/1073318062496116736

Напомним, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга вечером 11 декабря погибли три человека, ещё 13 человек получили ранения. Подозреваемый в атаке — Шериф Шекатт — был ранен и скрылся с места происшествия.

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