Нападение в школе Перми: гособвинитель требует для подростка почти 10 лет

Пермь, , 07:16 — REGNUM В Перми проходит суд над 17-летним Львом Б., который обвиняется в совершении вооружённого нападения на учеников четвёртого класса и их учителя. Судьи удалились в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится в Мотовилихинском районном суде, сообщает портал «Вкурсе.ру».

Государственный обвинитель просит для фигуранта громкого дела девять лет и десять месяцев заключения, а также штраф в размере 40 тысяч рублей. Напомним, судебные заседания проходят в закрытом режиме. Поскольку обвиняемый является несовершеннолетним.

На одном из заседаний подросток принёс извинения потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы. Адвокат парня отметил, что его подзащитный раскаялся.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, происшествие в пермской школе № 127 утром 15 января 2018 года потрясло всю Россию. Двое подростков, которые являлись учениками этой школы № 127, с ножами напали на учителя и учеников четвёртого класса. Обошлось без смертельных жертв, но с ранениями разной степени тяжести попали 12 человек, в том числе и сами налётчики.

В рамках судебно-медицинской экспертизы было сделано заключение. Что один фигурант невменяем. Ему предписано принудительное лечение, а уголовное дело выделено в отдельное производство. Второй фигурант признан вменяемым, но у него выявлены некоторые психические отклонения. Как подчеркнул гособвинитель, парня можно судить как здорового и применить к нему меры принудительного лечения.

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