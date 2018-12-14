Эхо резни в Перми: охранник скрыл факт нападения

Пермь, , 06:58 — REGNUM В Перми во время рассмотрения резонансного уголовного дела о резне в школе №127 в суде в отношении одного подростка гособвинитель заявила о выявленном факте нападения на охранника, который скрыл этот случай. Теперь школу ждёт проверка, сообщает портал «В курсе.ру».

Фигурант уголовного дела Лев Б. весной 2017 года во время учёбы в школе напал на охранника с игрушечным пистолетом. Однако охранник принял оружие за настоящее. Факт нападения мужчина решил скрыть.

Выявленный факт нападения на охранника прибавил статью в громком уголовном деле. Теперь 17-летнему парню инкриминируют покушение на убийство 30 человек, умышленное повреждении школьного имущества на 20 тысяч рублей, а также вооружённый разбой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года двое подростков совершили вооружённое нападение на учеников начального звена школы №127 Перми и их педагога. Парни ворвались во время урока в кабинет и начали расправу над беззащитными младшеклассниками и педагогом. Учительница, защищавшая подопечных детей, получила серьёзные травмы и после госпитализации находилась на грани жизни и смерти. В результате ЧП в больницу поступило 12 человек, в том числе и обвиняемые в нападении подростки. Один их них был учеником 10 класса, второй — бывшим учеником этой же школы.

В ходе расследования уголовного дела провели экспертизу, по заключению которой один налётчик признан невменяемым. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство, а фигуранту назначено принудительное лечение.

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