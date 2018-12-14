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Китай начал создание открытой платформы совместных исследований Арктики

Общество

Проект осуществляется Аэрокосмическим информационным исследовательским институтом при КАН

Пекин, 14 декабря 2018, 06:56 — REGNUM  Китай запустил проект строительства платформы совместных исследований в Арктике, используя системы дистанционного зондирования и числовые модели, сообщили в Китайской академии наук (КАН), передает 13 декабря агентство Синьхуа.

Проект осуществляется Аэрокосмическим информационным исследовательским институтом при КАН и нацелен на стабильное и эффективное получение обработку полученных в результате наблюдений спутниковых и наземных данных.

Облачная интернет-платформа предоставит открытый доступ к данным об атмосфере, океане, суше и льдах, заявил профессор Ли Сяомин. По его словам, числовые модели позволят предсказывать атмосферные и океанические условия, основываясь на сложных математических вычислениях.

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