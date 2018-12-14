«Зеленая энергия» на 10% обеспечит функционирование нового аэропорта Пекина

Пекин, , 05:41 — REGNUM Более 10% всей энергии, потребляемой новейшим международным аэропортом Пекина, который будет запущен в эксплуатацию в 2019 году, будет обеспечиваться из возобновляемых источников энергии, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Международный аэропорт Дасин Пекина начнет работу в тестовом режиме в конце сентября 2019 года, а его система энергоснабжения будет использовать совокупность целого ряда источников энергии: солнечной, геотермальной и традиционной, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформе.

Солнечные батареи будут установлены на крышах аэропорта, ангарах, парковках для автомобилей и грузовых зонах. В общей сложности они будут генерировать до 6,1 млн киловатт-час электроэнергии ежегодно.

Геотермальные генераторы, размещенные в бассейне пролегающей поблизости реки Юндин, будут обеспечивать работу систем отопления и кондиционирования подсобных помещения аэропорта. Они также обеспечат 8% энергопотребления аэропорта.

Напомним, что аэропорт Дасин строится в 46 км к югу от центра Пекина для того, чтобы разгрузить перегруженный Пекинский Столичный аэропорт, расположенный в северных пригородах китайской столицы. Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине уже началась прокладка линий метро до нового аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Началась прокладка путей линии пекинского метро до нового аэропорта Дасин