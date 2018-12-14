Сотни обманутых дольщиков Хабаровска встретят Новый год в своих квартирах

Хабаровск, , 05:46 — REGNUM Мучения дольщиков самых проблемных долгостроев Хабаровского края — бывшего ФГУП «Дальспецстрой» — завершены. В эксплуатацию введены два жилых комплекса. В одном из них уже справляют новоселья, второй введён в строй и ждёт жильцов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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224 хабаровских семьи, купившие квартиры в ЖК «Радужный» ГВСУ №6 — правопреемника бывшего ФГУП «Дальспецстрой» — впервые с 2014 года встретят Новый, 2019 год не на съёмных углах, а в собственных тёплых и уютных квартирах. В эксплуатацию введен один из самых проблемных долгостроев региона.

«Застройщик завершил все работы, устранил все недочеты, на которые мы ему указали. Мы в этом убедились в ходе совместной инспекции. Завершены все фасадные и внутренние работы. Документ о вводе в эксплуатацию выдан», — сообщил председатель комитета государственного строительного надзора Хабаровского края Олег Сутурин.

Ключи от новых квартир дольщики получат уже на следующей неделе.

Накануне в эксплуатацию был введен еще один из долгостроев «Дальспецстроя» десятиэтажный жилой комплекс по улице Морозова. Дом полностью достроен и введён в эксплуатацию. Дом передаётся дольщикам в состоянии «после строителей». 70 квартир готовы к тому, чтобы новосёлы начали в них наводить порядок, делать ремонты на свой вкус. 40 семей согласились на предложение перейти в уже готовую 10-этажку с других объектов бывшего «Дальспецстроя» с низкой степенью готовности.

В ближайшие дни начнут передавать квартиры в ещё одном, теперь уже бывшем, проблемном долгострое по улице Алексеевской, застройщик МУП «УКС». Дом на 145 квартир уже полностью завершён и получил разрешение на ввод к эксплуатацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении почти 10 лет в Хабаровске не утихали акции протеста обманутых дольщиков. Люди, многие из которых продали единственное жилье, влезли в кредитную кабалу, вынуждены были семьями скитаться по съёмным углам. Застройщики заявляли о всё новых и новых сроках ввода объектов в эксплуатацию. Застройщик введенного 13 декабря в эксплуатацию ЖК «Радужный» имел разговор с президентом России Владимиром Путиным, которому пожаловались люди. По словам представителя компании, новоселье будет 1 октября 2017 года. Именно в этот день измученные люди пришли к ЖК «Радужный» с чемоданами», но сроки снова перенесли.

Не помогали и обещания экс-губернатор Хабаровского края Вячеслава Шпорта «взять на контроль» — не было ни контроля, ни желания действительно решить проблему, говорят дольщики. В июне 2018 года дольщики Хабаровского края, на одном из многочисленных митингов, обвинили Шпорта в том, что он обманывает не только президента, но и генерального прокурора — в своем докладе Юрию Чайке Шпорт заявил, что в регионе всего 11 проблемных долгостроев, на деле же, по словам граждан, таких объектов насчитывается более 40.

Решение вопроса обманутых дольщиков было одним из главных предвыборных обещаний Сергея Фургала — нового главы Хабаровского края. Эту задачу он назвал приоритетной. С первых дней работы Фургал начал заниматься этой проблемой. Спустя менее, чем три месяца сотни семей уже переезжают в новое жилье.

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