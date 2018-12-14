Север Китая получил 19 млн кубометров питьевой воды из реки Янцзы

Пекин, , 05:25 — REGNUM Первая очередь центрального рукава проекта диверсификации воды из китайской реки Янцзы «с юга на север» уже обеспечила районы севера Китая 19 млн кубометров чистой путевой воды, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Прежде всего проект направлен на обеспечение водой таких крупных промышленных городов, как Пекин, Тяньзинь и Чжэнчжоу, которые страдают от серьезной нехватки пригодных для питья водных ресурсов.

Более 53,1 млн жителей 19 городов севера Китая уже ощутили на себе пользу от реализуемого проекта, который стартовал в конце 2014 года. Диверсификация воды обеспечивает 73% ежедневной потребности Пекина, а также смогла в среднем на 50% увеличить количество потребляемой воды жителями китайской столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный промышленной город, один из крупнейших в Китае Тяньзинь получил 3,4 млрд кубометров питьевой воды из реки Янцзы в рамках указанного выше проекта «с юга на север». Проект является крупнейшим в мире и состоит из трех рукавов: центрального, западного и восточного.

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