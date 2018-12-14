Площадь каменистых пустынь в Китае сокращается ускоренными темпами

Пекин, , 05:11 — REGNUM Площадь каменистых пустынь в Китае сокращаются более быстрыми темпами последние несколько лет благодаря усилиям государства, принимаемым в деле защиты экологии, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

С 2011 по 2016 годы площадь каменистых пустынь в Китае сокращалась в среднем на 3,45% ежегодно, что почти в два раза быстрее 1,27% в предыдущий пятилетний период, заявил заместитель руководителя Национального управления лесного хозяйства и пастбищ Лю Дуншэн во время очередной пресс-конференции.

На конец 2016 года каменистые пустыни занимали 10,07 млн га, а их распространение было эффективно сдержано. Улучшение экологической ситуации связано, по словам Лю с принятыми усилиями по защите зелени и озеленению, что внесло 65,5% успеха в борьбе с опустыниванием.

Отметим, что другая проблема — наступление песчаных пустынь в Китае стоит более остро на северо-западе Китая. Китайские ученые убеждены, что наступление песчаных пустынь связано с глобальным потеплением.

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