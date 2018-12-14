Пятница, 14 Декабря 2018 года
05:22:07 МСК

Путин рассказал, как стать президентом России

Общество

Главное – быть порядочным человеком, готовым посвятить этому всю свою жизнь

Ярославль, 14 декабря 2018, 04:39 — REGNUM  Чтобы стать президентом России, человек должен посвятить этому всю свою жизнь, заявил российский президент Владимир Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

Путин подчеркнул, что профессия и направления образования для человека, стремящегося стать президентом, не важны. Однако он отметил, что, как правило, президентами становятся люди с экономическим или юридическим образованием.

Путин добавил, что глава государства всегда должен руководствоваться врачебным принципом «не навреди», а также искренне погружаться в проблемы общества и народа. И в качестве последнего слагаемого успеха в руководстве государством Путин назвал необходимость быть порядочным человеком.

Читайте ранее в этом сюжете: На форуме «ПроеКТОриЯ» Путин вспомнил свой разговор с Ельциным о преемнике

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить