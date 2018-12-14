Меланья Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к празднованию Рождества, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Дизайн был разработан первой леди Меланьей Трамп. Теперь Белый дом проникнут духом патриотизма. Этот дом, которому доверяют все американцы, показывает, как много всего замечательного в нашей великой нации», — говорится в сообщении пресс-службы.

То, как украшен Белый дом к Рождеству, все желающие могут увидеть в видеоролике, который администрация президента США опубликовала на своем официальном канале. Меланья выступила с благодарностью к волонтерам, которые помогали ей в украшении резиденции президента США к рождественским праздникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила в интервью телеканалу Fox News, что она регулярно дает честные советы своему мужу. Однако, по ее словам, он всегда принимает решения самостоятельно.

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