Чиновники Саранска останутся на дежурство в новогодние праздники

Саранск, , 01:37 — REGNUM В течение ближайших дней службы Саранска должны представить график дежурств на период новогодних праздничных дней. Соответствующее поручение адресовал подчиненным глава города Петр Тултаев, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Мордовии.

«Новогодние дни впереди. Предприятиям сферы жилищно-коммунального хозяйства особенно нужно быть на чеку. Все должны быть на местах, чтобы телефоны у всех руководителей управляющих компаний были включены», — распорядился мэр.

По его мнению, сотрудникам администрации города также необходимо находиться на рабочих местах.

«Сотрудники администрации города, как уже говорил ранее, тоже должны быть на своих местах согласно графику дежурств», — заключил Тултаев.

Напомним, годом ранее и администрации Саранска, и сотрудникам коммунальных служб также не довелось насладиться новогодними выходными. С 18:00 мск 29 декабря 2017 года до 08:00 мск 9 января служащие дежурили в соответствии с графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, Тултаев неоднократно обсуждался в СМИ из-за своего крутого нрава, он выдвигал множество интересных инициатив, которые заставляют подчиненных всегда быть в тонусе, а выходные посвящать саморазвитию.

Так, в декабре 2014 года Тултаев поручил госслужащим в праздники, вместо встречи Нового года, готовиться к диктанту по русскому языку, который был запланирован на февраль. Для повышения уровня грамотности сотрудников администрации Саранска он рекомендовал перечитывать комедию Николая Гоголя «Ревизор», а также конституции Мордовии и России.

В январе 2015 года градоначальник предложил освобождать чиновников от занимаемых должностей спустя пять лет после выхода на пенсию. Мэр Саранска полагает, что в связи с почтенным возрастом госслужащим сложно успевать за стремительными переменами, которые обусловлены сегодняшним ритмом жизни.

В декабре того же года Тултаев предложил сотрудникам мэрии, а также представителям министерства образования написать сочинения на темы, предложенные выпускникам в текущем году. В Саранске из 1353 учащихся 11-х классов не справились с аналогичной задачей 47 школьников.

Осенью 2016 года мэр обязал подчиненных в течение недели пользоваться только общественным транспортом. Только так, по мнению Тултаева, можно в полной мере оценить качество работы муниципальных автобусов и троллейбусов.

В феврале 2017 года Тултаев распорядился, чтобы чиновники не покидали рабочие места в течение длинных выходных с 23 по 26 февраля. По его мнению, сложные погодные условия вынуждают постоянно присутствовать на работе.

В ноябре прошлого года мэр Саранска запретил подчиненным уходить в летний отпуск до окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году. «На вторую половину июля — начало августа 2018 года можете планировать отпуска. Раньше даже не просите», — говорил Тултаев, комментируя подобную необходимость огромным объемом предстоящей работы.

В феврале 2018 года мэр вновь велел чиновникам ходить пешком, но не с пустыми руками, а с ведрами и собственноручно посыпать при этом обледенелые тротуары песко-соляной смесью. По его мнению, главы районных администраций ответственны за состояние придомовых территорий, где во время объезда и выяснилось, что «везде лед» и пешком передвигаться затруднительно.