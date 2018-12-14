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Тина Канделаки открыла свое шоу на YouTube

Общество

Зрители не рады

Москва, 14 декабря 2018, 01:36 — REGNUM  Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала первый выпуск своего нового шоу «Канделайки» на YouTube.

Отмечается, что шоу посвящено личности самой Тины, и в первом выпуске она рассказывает о своей жизни и старается разрушить «стереотипы о себе». В видеоролике появляются ведущий Андрей Малахов, футболист Александр Кержаков, а также простые прохожие на улице, которые отвечают на вопросы о Канделаки.

В настоящий момент число дизлайков на видео превышает число тех пользователей, которым видео понравилось. Комментарии под видео преимущественно саркастические или недоумевающие. Как подчеркивает портал «Афиша Daily» продюсером шоу выступил Илья Овчаренко.

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