Тина Канделаки открыла свое шоу на YouTube

Москва, , 01:36 — REGNUM Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала первый выпуск своего нового шоу «Канделайки» на YouTube.

Отмечается, что шоу посвящено личности самой Тины, и в первом выпуске она рассказывает о своей жизни и старается разрушить «стереотипы о себе». В видеоролике появляются ведущий Андрей Малахов, футболист Александр Кержаков, а также простые прохожие на улице, которые отвечают на вопросы о Канделаки.

В настоящий момент число дизлайков на видео превышает число тех пользователей, которым видео понравилось. Комментарии под видео преимущественно саркастические или недоумевающие. Как подчеркивает портал «Афиша Daily» продюсером шоу выступил Илья Овчаренко.