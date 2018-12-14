Мордовия входит в число наиболее безопасных регионов РФ

Саранск, , 01:09 — REGNUM Мордовия вошла в число регионов России с наиболее высокими показателями уровня защищенности жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Жители республики также оказались в числе тех, кто в наибольшей степени доверяют полиции и оценивают ее эффективность как наибольшую», — говорится в исследовании, опубликованном на портале МВД РФ.

Также в число субъектов, где жители чувствуют себя наиболее защищенными от преступных посягательств, вошли Магаданская, Белгородская, Тюменская и Псковская области, Ненецкий автономный округ, республики Ингушетия, Хакасия, Севастополь и Красноярский край.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, оперативная обстановка в республике остается стабильной и контролируемой.

«Благодаря тесному взаимодействию и адресной работе с людьми удается вовремя снимать многие проблемы. Уровень преступности в республике — один из самых низких в стране, почти на треть ниже, чем в среднем по России. Стабильно высокой остается раскрываемость преступлений», — добавил руководитель региона.

Кроме того, он подчеркнул, что республиканское МВД в сводном рейтинге региональных органов внутренних дел занимает достойное 28-е место.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году Мордовия вошла в 15 самых безопасных регионов России по результатам исследования числа преступных деяний. Показатель количества преступлений в расчете на 1 тыс. жителей в республике составил 10,5 единиц.

Отмечалось, что большую часть преступлений совершают лица без постоянной работы, без постоянных легальных источников доходов. Они прибегают к преступным способам добывания средств на свое существование.

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