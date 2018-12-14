Актеры выступили в поддержку коллеги, назвавшего «быдлом» зрителей

Москва, , 01:19 — REGNUM Коллеги актера Андрея Гайдуляна, который на выступлении в Петропавловске-Камчатском назвал шумящую во время спектакля публику «быдлом», прокомментировали инцидент на Камчатке порталу The Daily Storm.

По мнению актера Бориса Смолкина, публику допустимо назвать «быдлом», если она себя ведет как быдло. Смолкин подчеркнул, что таким образом можно до публики донести понимание того, что подобным образом во время спектакля себя вести недопустимо.

«Пьяный зал — это ужасно. Поэтому, будь моя воля, я бы сразу дал занавес. В таких случаях надо просто выйти и сказать: «Поскольку вы быдло, мы свою работу прекращаем!», — заявил он.

Актер Виталий Гогунский, снимавшийся вместе с Гайдуляном в сериале «Универ», заявил, что тоже хорошо, когда «на актеров ТНТ приходит быдло». При этом Гогунский подчеркнул, что несмотря на то, что «быдло» идет в театр, нормы поведения в культурном заведении необходимо соблюдать. Однако сам он обычно реагирует на шумящую публику в зале при помощи юмора.

«Если зрители в зале разговаривают, я смотрю на них и спрашиваю: «Кто здесь?», — заявил Гогунский.

Константин Райкин прокомментировал произошедшее сдержанно. Он заявил, что в произошедшем виноват алкоголь, который, по некоторым данным, употребляли зрители перед спектаклем. Также сдержанно на происшествия с Гайдуляном отреагировал и актер Константин Хабенский. Он просто сообщил, что у многих актеров «нервы не железные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время спектакля «Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви» в Петропавловске-Камчатском актер Андрей Гайдулян резко отреагировал на шумящую в зале публику. Он назвал их «быдлом», а их поведение — «свинством». Директор «Камчатского концертно-филармонического объединения» Александр Красноносеньких заявил, что, по всей вероятности, зрители во время антракта перебрали с алкоголем.

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