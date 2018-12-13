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В Киевской области прошли учения подразделений МВД

Общество

В учениях участвовало более тысячи человек

Киев, 13 декабря 2018, 23:54 — REGNUM  В Киевской области завершились масштабные учения с участием сотрудников национальной полиции, национальной гвардии, государственной пограничной службы и государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов 13 декабря на официальном сайте ведомства.

В учениях были задействованы более 1,2 тыс. силовиков со всех регионов Украины.

«Отрабатывались сценарии обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время возникновения различных нештатных ситуаций, ликвидации диверсионных групп, локализации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, оперативных действий в условиях обострения на государственной границе», — рассказал Турчинов.

Он также отметил, что военное положение позволяет проверить разные параметры силового аппарата, включая качество логистики крупных боевых соединений, готовность органов власти и территориальной обороны.

Напомним, 13 декабря государственная пограничная служба Украины сообщила о начале сборов резервистов. С ними проведут огневую подготовку и обучат тактической медицине.

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Военные учения
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