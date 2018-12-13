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Верующие у стен Рады помолятся за невмешательство власти в дела церкви

Общество

Верующие проведут молебен у стен парламента 14 декабря

Киев, 13 декабря 2018, 23:16 — REGNUM  В Киеве у стен Верховной рады пройдёт молебен за невмешательство власти в дела церкви, сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ МП 13 декабря на официальном сайте церкви.

Верующие проведут молебен у стен парламента 14 декабря в 11:00 мск. В тот же день завершится общественное обсуждение темы «О неконституционных действиях государственной власти». Итоговая декларация мероприятия будет направлена президенту Украины Петру Порошенко, парламенту и СМИ.

Напомним, 18 мая 2017 года под стенами Верховной рады на молитвенное стояние собралось около 10 тыс. человек. Верующие протестовали против антицерковных законов №4511 и №4128, которые облегчали рейдерские захваты храмов, а также грубо вмешивались во внутренние дела церковных общин.

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