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Суд назначил следующее заседание по делу Бутиной на 12 февраля 2019 года

Общество

С момента задержания в США гражданка России Мария Бутина находится в тюрьме строгого режима

Суд назначил следующее заседание по делу Бутиной на 12 февраля 2019 года
Судебный процесс

Вашингтон, 13 декабря 2018, 22:10 — REGNUM  Следующее заседание суда по делу российской гражданки Марии Бутиной, которая сегодня, 13 декабря, в американском суде признала свою вину в сговоре против США, состоится 12 февраля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня состоялось очередное заседание по делу Марии Бутиной. В преддверии этого заседания в американских СМИ появилась информация о том, что Бутина решила пойти на сделку со следствием и готова признать себя виновной по части обвинений.

И действительно, на сегодняшнем заседании Бутина заявила, что признает себя виновной в сговоре против Соединённых Штатов.

Следующее заседание судья назначила почти через два месяца — на 12 февраля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мария Бутина признала себя виновной в сговоре против США

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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